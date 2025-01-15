خلافات الجيرة تنتهي بجريمة.. تفاصيل مقتل تاجر فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل تاجر في الهرم بصحة الاتهام المنسوب إليه، وكشف أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل الحادث، فذكر أن المجني عليه جاره، وتوجد بينهما خلافات متعلقة بالجيرة.

أضاف المتهم خلال اعترافاته، أن مشادة كلامية نشبت بينهما، تطورت إلى إشهاره سلاح ناري، وإطلاق النار عليه، مما أسفر عن مقتله في الحال.

كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا تعرض المجني عليه، لاعتداء على يد المتهم، وإطلاق النار عليه، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، لكشف ملابسات الواقعة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بدفنها، عقب انتهاء الإجراءات اللازمة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا بمقتل شخص في منطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وبإجراء التحريات، تبين للمقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن المجني عليه تاجر، تعرض لإطلاق نار على يد عامل نتيجة خلافات الجيرة مما أسفر عن مفارقته الحياة في الحال.

ألقى رجال المباحث، القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

