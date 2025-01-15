اليوم السابع
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حبس شاب سنة لاتهامه بالتعدى على طفله فى مدينة نصر

الأربعاء، 15 يناير 2025 10:17 م
حبس شاب سنة لاتهامه بالتعدى على طفله فى مدينة نصر سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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عاقبت محكمة جنايات ثالت مدينة نصر، شابا، بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بالتعدى على طفله فى مدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدى أبو النجا، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، أحمد ماهر الجندى، وأمانة سر طارق فتحى.

وقالت والدة الطفلة خلال التحقيقات، إن ابنتها تعرضت لمضايقات من قبل شاب استغل صغر سنها خاصة وأنه يدرس لها داخل مسجد لتحفيظ القرآن، وتعدى عليها أكثر من مرة إلا أن والدها اكتشف الأمر بعدما أخبرته الطفلة وحرر محضر ضده، وبتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة وتم ضبطه وعرضه على النيابة التى أحالته للمحاكمة الجنائية.







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