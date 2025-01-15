جنوب إفريقيا: انتشال 60 جثة خلال يومين من منجم ذهب غير قانونى

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أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا، انتشال 60 جثة لعمال مناجم غير شرعيين خلال يومين من منجم ذهب مهجور، حيث تحاصر الشرطة الموقع منذ عدة أشهر في محاولة لإخراجهم.

وذكرت شبكة (ار تى بى أف) البلجيكية، أن في اليوم الثاني من العمليات، تم إخراج 106 عاملين من المنجم واعتقالهم بتهمة التعدين غير الشرعي.. تم الإعلان عن مصرع 51، فيما تم انتشال تسع جثث في اليوم الأول.

وقالت الشبكة البلجيكية، إنه من المتوقع أن تستمر العمليات عشرة أيام إجمالا لاستخراج عدد غير معروف من "زاما زاما"، كما يطلق على عمال المناجم غير الشرعيين في جنوب أفريقيا.. وتحدثت الشرطة عن وجود عدة مئات منهم عندما بدأت في احتواء إمدادات الموقع قبل أكثر من شهرين.

يذكر أن أكثر من 1500 عمال منجم غير شرعيين ـ غالبيتهم من الأجانب ـ تم اعتقالهم في الموقع منذ شهر أغسطس.. ووجهت إليهم السلطات اتهامات بمحاولة إجبار عمال مناجم للخروج إلى السطح مما يشبه مدينة صغيرة تحت الأرض، من خلال تقليص إمدادات الغذاء والمياه التي يجلبها أقاربهم الذين يعيشون على الاقتصاد غير الرسمي حول المنجم منذ أوائل نوفمبر.