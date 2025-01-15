جنايات سوهاج تقضى بإعدام عاطل خطف طفلين لسرقة مصوغات ذهبية

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم "ك.ح.ا" عاطل بالاعدام شنقا لاتهامه بخطف الطفلة المجنى عليها "ا.ا.ج" وابن عمها الطفل"ا.ب" وسرقة حلق ومصوغات الطفلة بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح حفنى الرئيس بالمحكمة وعضوية المستشارين شوكت زيان الرئيس بالمحكمة وخالد الشيخ نائب الرئيس ، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود احداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من والد الطفلة المجنى عليها باختفاء ابنته وابن شقيقه ، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث انتظر عودة الطفلين من إحدى الدروس الخصوصية وأمام منزله استوقفهما وقام بشراء حلويات لهما ثم قام بعدها بخطف الطفلين داخل منزله بالقوة واعتدى عليهما بالضرب واحتجزهما عدة أيام، واستولى على الحلق الخاص بالطفلة وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.