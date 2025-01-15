تعليم قنا: لا شكاوى فى امتحانات النقل باليوم قبل الأخير

قنا صابر سعيد

قال هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن اليوم قبل الأخير لامتحانات صفوف النقل بالتعليم العام، لم يشهد أي شكاوى تتعلق بسير أعمال الامتحانات بحسب ما يرد من غرف العمليات الفرعية إلى غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، ولم تتلق الغرفة أيى تقارير عن مخالفة نماذج الاسئلة الموضوعة لمواصفات الورقة الامتحانية وسارت الامتحانات فى حالة من الانضباط.

وأوضح عنتر، أنه أدى ما يقرب من 160 ألف طالب بالصفين الخامس والسادس امتحان مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية في ثاني أيام امتحاناتهم التي بدأت أمس باللغة العربية، كما أدى 18.700 طالب بالصف الثاني الثانوي العام امتحان مادة الرياضيات البحتة، وذلك في الفترة الصباحية.

وأنهى الفترة الثانية المسائية طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول بمادة العلوم المتكاملة، وطلاب الصف الأول الإعدادي بأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، بينما امتحن طلاب الصف الثاني الإعدادي مادة الهندسة اليوم، الأربعاء، ويختتمون امتحاناتهم غداً الخميس بمادة اللغة الأجنبية الأولى.