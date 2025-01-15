"تعليم الإسكندرية": انتظام 907 آلاف طالب بمدارس التعليم الفني فى امتحان اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025 انتظمت في يومها الخامس لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والتعليم الفني، وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان اليوم 907,450 طالب بمدارس التعليم العام الفني.

وأوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم .

يأتى ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،و الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب ، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية .



وقام "أبوزيد " بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة ، فقام بمتابعة مدرسة الشهيد كريم طه الثانوية بنات ومدرسة عبد الرزاق عبد المجيد الرسمية لغات بإدارة منتزه أول، وذلك بحضور أمجد عاطف مدير عام الإدارة ، مؤكدًا على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان ، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين ، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة .