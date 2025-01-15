ترامب يعلن إنشاء وكالة جديدة لجمع التعريفات الجمركية من الدول الأجنبية

كتبت نهال أبو السعود

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن خطط لإنشاء وكالة جديدة تسمى مصلحة الضرائب الخارجية لجمع التعريفات الجمركية وغيرها من الإيرادات من الدول الأجنبية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال ترامب على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي Truth Social: "سنبدأ فى فرض رسوم على الذين يكسبون المال منا من خلال التجارة، وسيبدأون في الدفع". وقارن إنشاءه المخطط له بمصلحة الضرائب الداخلية، التي تعد جامع الضرائب المحلي للبلاد، وأشار التقرير إلى أن إنشاء وكالة جديدة يتطلب قانون من الكونجرس، ويحمل الجمهوريون الأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

واختار الرئيس المنتخب ترامب اثنين من عمالقة الأعمال لقيادة وزارة كفاءة الحكومة، وهي قوة مهام غير حكومية مكلفة بإيجاد طرق لطرد العمال الفيدراليين، وخفض البرامج وتقليص اللوائح الفيدرالية، وكل ذلك جزء مما يسميه أجندة "إنقاذ أمريكا" لولاية ثانية في البيت الأبيض.

يقود الملياردير إيلون ماسك وزميله رجل الأعمال فيفيك راماسوامي جهود وزارة كفاءة الحكومة الطموحة لتقليص حجم ونطاق الحكومة الفيدرالية.

أصبحت التعريفات الجمركية، مع التهديد بفرض ضريبة محتملة بنسبة 25% على جميع السلع من الحلفاء مثل كندا والمكسيك و60% على السلع من الصين، معيارًا لأجندة ترامب الاقتصادية مع توجهه إلى ولايته الثانية، وقال خبراء الاقتصاد إن تكلفة التعريفات الجمركية ستنتقل إلى المستهلكين، وهم متشككون فيها بشكل عام، معتبرين أنها طريقة غير فعالة في الغالب للحكومات لجمع الأموال.

وسارع المشرعون الديمقراطيون إلى انتقاد خطة مصلحة الضرائب الخارجية، وقال السناتور رون وايدن من ولاية أوريجون، وهو الديمقراطي البارز في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، في بيان: "لا يمكن لأي قدر من إعادة صياغة العلامة التجارية السخيفة أن يخفي حقيقة أن ترامب يخطط لزيادة ضريبية تقدر بعدة تريليونات من الدولارات على الأسر الأمريكية والشركات الصغيرة لدفع ثمن جولة أخرى من المساعدات الضريبية للأثرياء".



