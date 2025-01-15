تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهمين فى قضية مياه أسوان لجلسة 15 أبريل

كتب عبد الله محمود

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسية، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة مياه أسوان"، على الأحكام الصادرة فى حقهم بالسجن المشدد على خلفية التهم التى وجهت لهم بتلقى رشوة، لجلسة 15 أبريل القادم.

وكشف ممثل الإدعاء خلال المرافعة، أن أنفس المتهمين أمرتهم وقادتهم إلى السعى وراء السوء وخطوات الشيطان، حيث انقلب حالهم من السلطة إلى الهون، بعد أن خان المتهم الأول شرف الوظيفة العمومية.

واستكمل ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أن المتهمين أمنوا العقاب والحساب لكن كان الله له بالمرصاد، وانغمسوا فى وحل الحرام وأكل السحت واستحلال الرشوة.

كان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين كشف أنهم قاموا بإرساء عدد من المناقصات بلغت العشرات من ملايين الجنيهات على أشخاص آخرين، وذلك عن طريق استغلال نفوذهم ومناصبهم فى عملهم بشركة مياه.

وضمت قائمة الاتهام فى القضية كلا من "رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، محاسب والممثل القانونى للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، مهندس مدنى ومالك شركة سكاى للمقاولات، مالك المكتب الدولى للتوريدات، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات".