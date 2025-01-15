بعد تهديدات مادورو بغزوها.. حاكمة بورتوريكو تطالب ترامب بالتدخل

كتبت : نهال أبو السعود

ناشدت حاكمة بورتوريكو الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب التدخل بعد أن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو بغزو أراضى الجزيرة الأمريكية فى أعقاب دعوات الرئيس المنتخب ترامب للتوسع الإقليمى الأمريكى والسيطرة على كندا وجرينلاند وقناة بنما.

وفقا لصحيفة ذا هيل، فى رسالة موجهة إلى ترامب، قالت حاكمة جزيرة بورتوريكو جينيفر جونزاليس كولون: "بعد أيام قليلة فقط من إقامة حفل تنصيب فى محاولة يائسة للتشبث بالسلطة فى فنزويلا، اقترح مادورو علنًا غزو بورتوريكو"، وقالت أن دعوة مادورو للقوات الأمريكية اللاتينية لغزو بورتوريكو تشكل تهديدا مفتوحا للولايات المتحدة والامن القومى الأمريكى واستقرار المنطقة.

كانت رسالة جونزاليس كولون ردا على خطاب مادورو يوم الأحد فى كاراكاس، فى ختام "المهرجان العالمى الدولى المناهض للفاشية" حيث قال: "كما أن لديهم فى الشمال أجندة استعمار، فلدينا أجندة تحرير، وهذه الأجندة كتبها لنا سيمون بوليفار.. أن حرية بورتوريكو معلقة، وسوف نحققها بالقوات البرازيلية".

اختار الناخبون البورتوريكيون بأغلبية ساحقة الاحتفاظ بجنسيتهم الأمريكية، التى منحت فى عام 1917 بموجب قانون من الكونجرس، فى أعقاب سيطرة الولايات المتحدة على الجزيرة من إسبانيا فى الحرب الإسبانية الأمريكية عام 1898.

وفى استفتاء غير ملزم فى نوفمبر، اختار ما يقرب من 70% من الناخبين المشاركين فى بورتوريكو إما الولاية أو الارتباط الحر مع الولايات المتحدة كوضع مفضل لهم للإقليم، وكلا الوضعين من شأنه أن يحافظ على الجنسية الأمريكية، ورغم أن ما يقرب من 31 % صوتوا لصالح الاستقلال الكامل، فإن خيار الحفاظ على الوضع الحالى مع الجنسية لم يتم تضمينه فى الاستفتاء.

وتأتى تهديدات مادورو، رغم أنه من غير المرجح أن تتبعها إجراءات عسكرية، بعد أن وجه ترامب تهديدات مباشرة بإجبار حلفاء الولايات المتحدة اقتصاديا أو عسكريا على تسليم السيطرة على جرينلاند وقناة بنما.

ويأتى حديث الرئيس الأمريكى القادم عن التوسع الإقليمى بعد سنوات من التهديدات المتزايدة بالعمل العسكرى الصينى فى تايوان وبحر الصين الجنوبى، وبعد ثلاث سنوات من حرب التوسع الإقليمى الروسية فى أوكرانيا.