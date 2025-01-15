بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل ممثلى المجلس الجديد لجمعية الشباب الكاثوليكى

كتبت - بتول عصام

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفدًا يمثل المجلس الجديد لجمعية الشباب الكاثوليكي المصري، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

بدأ اللقاء بتقديم المجلس الجديد إلى الأب البطريرك، الذي تعرف أيضًا على أنشطة الجمعية خلال عام 2025. كذلك، استمع الحاضرين إلى كلمات وتوجيهات الأنبا إبراهيم إسحق.

وخلال الزيارة، قام المجلس بتوجيه الدعوة إلى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، لحضور حفل الجمعية السنوي للأسرة، وترأس صلاة القداس الإلهي التي تسبق الاحتفال. كما رحب بهذه الدعوة، طالبًا أن يستمر أعضاء الجمعية في الشهادة للمسيح، داخل المجتمع.