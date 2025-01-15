بدء تشجير الطريق الدائرى فى الجيزة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.. صور

كتبت – مرام محمد

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، البدء فى تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لتشجير الطريق الدائرى ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، بهدف تحسين جودة الحياة والبيئة مع تطبيق معايير الاستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم البدء فى أعمال تشجير الطريق الدائرى بنطاق المحافظة بمناطق المريوطية وتقاطع الدائرى مع محور عمرو بن العاص ومثلثة طريق اللبينى، وذلك بنطاق أحياء الطالبية والهرم، مشيرًا إلى أنه تم اختيار عدة مواقع على الطريق الدائرى تصلح للتشجير، كما أنه روعى اختيار نوعيات من الأشجار لا تحتاج لكميات كبيرة من المياه لترشيد الاستهلاك.

وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال تمت من خلال فرق العمل بهيئة النظافة والتجميل بالجيزة ومديرية الزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وأحياء الطالبية والهرم وبالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية.

وأكد النجار، أن مبادرة التشجير تهدف إلى إضفاء الطابع الجمالى وتحسين الصورة البصرية للطريق الدائرى استكمالًا لما يشهده من أعمال تطوير وتجميل واسعة كأحد المحاور الرئيسية المؤدية للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمتحف المصرى الكبير.



بدء تشجير الطريق الدائرى فى محافظة الجيزة



تشجير الطريق الدائري في محافظة الجيزة



بدء تنفيذ المرحلة الأولى لتشجير الطريق الدائرى فى الجيزة



بدء تشجير الطريق الدائرى



بدء تشجير الطريق الدائرى فى الجيزة



بدء تنفيذ المرحلة الأولى لتشجير الطريق الدائرى