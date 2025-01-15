باكستان وجيبوتي توقعان مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية

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وقعت باكستان وجيبوتي مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية، في إطار تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين وبناء شراكة شاملة تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان نقله راديو باكستان اليوم /الأربعاء/ في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق السياسي بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وقد تم توقيع المذكرة في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة جيبوتي .. ووقع عن الجانب الباكستاني، وكيل وزارة الخارجية لشئون أفريقيا، حامد أصغر خان، بينما وقع عن الجانب الجيبوتي، وكيل وزارة الخارجية، محمود علي حسن.

وعقب مراسم التوقيع، عقد الجانبان جلسة افتتاحية للمشاورات السياسية الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات المشتركة في شتى المجالات.

ومن المقرر أن تعقد الجولة القادمة من المشاورات في العاصمة الباكستانية (إسلام آباد) مطلع العام المقبل.