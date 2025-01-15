النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة الإسماعيلية لعرض الكشوف ربع السنوية

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقى، اليوم الأربعاء، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف فى المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم فى أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التى شهدت طفرة غير مسبوقة.

وفى الختام أشار النائب العام إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقى النيابات.

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف الإسماعيلية