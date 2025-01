الموت بالتقسيط.. قرض الدفنة حيلة البريطانيين بعد ارتفاع تكاليف الجنازات

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن "تكلفة الموت" فى المملكة المتحدة وصلت لأعلى مستوى لها على الإطلاق، مما دفع أعدادًا متزايدة من الأسر الحزينة إلى اللجوء إلى التمويل الجماعي أو بيع الممتلكات للمساعدة فى دفع تكاليف الجنازة، وفقًا لتقرير.

وارتفع متوسط تكلفة الجنازة الأساسية بنسبة 3.5% في عام لتصل إلى "أعلى مستوى على الإطلاق" عند 4285 جنيهًا إسترلينيًا، وفقًا لشركة التأمين صن لايف، التي كانت تراقب تكاليف الجنازات في المملكة المتحدة منذ عقدين من الزمن.

ويعني الرقم القياسي الجديد أن تكلفة الجنازة البسيطة ارتفعت بنسبة 134% فى 21 عامًا، من 1835 جنيهًا إسترلينيًا في عام 2004، مقارنة بزيادة 75% في تضخم أسعار المستهلك خلال الفترة.

وقالت شركة صن لايف، التي تستند بياناتها إلى مقابلات مع أكثر من 1500 فرد وأسرة و100 مدير جنازات، إن عام 2020 سجل سابقًا أعلى سعر على الإطلاق لجنازة بسيطة، ولكن بسبب الوباء وعوامل أخرى، انخفضت التكاليف في العامين التاليين.

كما وصل متوسط "تكلفة الموت" الإجمالية - والتى تشمل الجنازة بالإضافة إلى الرسوم المهنية والسهر - إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، عند 9797 جنيهًا إسترلينيًا، بعد ارتفاع بنسبة 1.4% في العام الماضى.

كما وجدت صن لايف أنه في العام الماضى، استعادت أغنية فرانك سيناترا My Way لقبها كأغنية جنازة الأكثر تشغيلًا فى المملكة المتحدة، متجاوزة الترنيمة المسيحية Abide With Me، والتى احتلت المركز لمدة ثلاث سنوات سابقة. وشملت الأغانى الجديدة التى دخلت المراكز العشرة الأولى أغنية Over the Rainbow، التي غنتها جودى جارلاند.

وتواجه العديد من الأسر التى تعانى من ضائقة مالية تحديات عندما يتعلق الأمر بدفع تكاليف الجنازة، ومن بين هؤلاء، قال الكثيرون إنهم اضطروا إلى الاستعانة بالمدخرات أو الاقتراض من صديق أو قريب.

في العام الماضي، قال واحد من كل 16، أو 6%، من أولئك الذين ذكروا مشاكل مالية كبيرة عند دفع تكاليف الجنازة أنهم لجأوا إلى التمويل الجماعي للمساعدة في تغطية التكاليف - ضعف الرقم 3% لعام 2023.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة أولئك الذين يواجهون مشاكل مالية والذين قالوا إنهم باعوا ممتلكاتهم، إلى 19% من 18% قبل عام، وفقًا لأحدث تقرير "تكلفة الموت" الصادر عن صن لايف.

وعندما سئلوا عن خطط جنازتهم الخاصة، كان لدى 92% من المشاركين تفضيل. ومن بين هؤلاء، أراد 26% حرق الجثث مباشرة، حيث لا توجد مراسم جنازة ولا يوجد أفراد من العائلة أو الأصدقاء حاضرين، بينما قال 16% إنهم يرغبون فى جنازة إنسانية غير دينية، مقابل 9% فى العام السابق.