المستندات والإجراءات المطلوبة لإلغاء ترخيص محل تجارى

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من أصحاب المحال التجارية عن كيفية إلغاء ترخيص محل تجاري، في حال طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله.

حدد دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة، خطوات وإجراءات تقديم طلب لإلغاء ترخيص محل تجاري، والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة

-أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حال فقدها.-صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.-إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.-ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.-موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.-تلقي الخدمة.

ويتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، منها: (طلب ترخيص بالهدم لعقار غير الآيلة للسقوط، وطلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، وتجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وطلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، وطلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، واستخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، وطلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، وطلب قيد اتحاد شاغلين، وطلب تصالح على مخالفة).

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.