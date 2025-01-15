المستشفى الإيطالى ببورسعيد إضافة جديدة للمنظومة الصحية.. صور

بورسعيد - محمد عزام

جدد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، العمل على تطوير مبنى القنصلية الإيطالية وتحويله إلى مستشفي إيطالي تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المحافظة.

ولاتخاذ خطوات تنفيذية في هذا الصدد، تفقد محافظ بورسعيد والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مبنى القنصلية الإيطالية بحي الشرق، لتوضيح الرؤية العامة وماهية تشغيل المشروع بعد تطويره.

وأكد اللواء محب حبشي، أنه تم الوقوف ميدانياً على الخطوات والإجراءات التنفيذية للبدء في تحويل مبنى القنصلية لمستشفى إيطالي، تضاف لمنظومة الصحة المطورة بمحافظة بورسعيد.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تعاون مثمر بين محافظة بورسعيد ووزارة الصحة ممثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية والسفارة الإيطالية بمصر، وذلك لإنشاء صرح صحى على أعلى مستوى من الإمكانيات الطبية والصحية بالقنصلية الإيطالية، مع الحفاظ على التراث المعماري والأثري للمبنى.

ويمثل مبنى القنصلية الإيطالية، إضافة كبيرة لمنظومة الخدمات الصحية بالمحافظة، ورفع من كفاءة الخبرات المتواجدة في مستشفيات محافظة بورسعيد.



ووجه المحافظ خلال تفقد موقع المبني ، بوضع دراسة شاملة للبدء في التنفيذ بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية والسفير الإيطالي والذي رحب بهذا التعاون المثمر، وبدء جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم جميع أنواع الدعم من أجل إنجاز ذلك الصرح الطبي الجديد.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه يرحب بالتعاون الكامل مع محافظة بورسعيد في تحويل مبنى القنصلية لمستشفى، مؤكدا أنه سيتم إعداد رسم هندسي ورفع مساحي للمبنى، والذي ستكون أيضا مركزا للتأهيل الطبي والصحي، وكذلك سيتم رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالقنصلية وتزويدها بالخدمات اللازمة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة مقترحات التصميمات والرسومات الهندسية للمستشفى الجديد، وأشاد المحافظ بهذا التعاون المثمر مع هيئة الرعاية الصحية والجانب الإيطالي، الذي يأتي في وجود منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، الذي يعد من أكبر المشروعات القومية التي أقامتها الدولة المصرية في بورسعيد.



أعمال بناء



القنصلية الإيطالية



المناقشة



خال تفقد المبني



خلال جولة التفقد



شرح التصور المبني