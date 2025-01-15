الكشف عن البوستر الرسمى لفعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب

أسوان – عبد الله صلاح

كشفت فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب برئاسة المُخرج والمُنتج بسام رؤوف عن البوستر الرسمى للدورة الأولى لها والتى تحمل اسم الناقد السينمائى الراحل "يوسف شريف رزق الله" والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 فبراير وحتى 17 فبراير 2025.

جدير بالذكر أن البوستر من تنفيذ الفنان معتز الشاطر وهو من أبناء مدينة أسوان وخريج كلية الإعلام جامعة جنوب الوادى ويعمل فى تنفيذ التصميمات الفنية والإبداعية للعديد من الكيانات والهيئات.

واهتمَّ الفنَّان فى اختيار عناصر البوستر ليروى للعالم قصَّة قوَّة التَّعبير الفنِّى الَّذى يميِّز أفلام وسينما الجنوب، مؤكِّدًا أن الجنوب هو مصدر لحكايات الإبداع السِّينمائى الَّتى تأخذنا عبر الزَّمن فى رحلة فنِّيَّة بين الأساطير القديمة وواقع اليوم، لتؤكِّد أن من الجنوب بدأ الإبداع.