اليوم السابع
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القوات الروسية تعلن تحرير بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

الأربعاء، 15 يناير 2025 12:11 م
القوات الروسية تعلن تحرير بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية الجيش الروسى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأربعاء/، تحرير قوات "المركز" التابعة لها، بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - "استهدفت قوات المركز، القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك أحد تجمعات "الفيلق الأجنبي"، في مناطق شيربينوفكا، وشيفتشينكو، ودزيرجينسك، سلافيانكا، ونوفوفاسيلفكا، وتاراسوفكا، وبارانوفكا، وفوزدفيزينكا، وبتروفكا، وليسوفكا، وبتروبافلوفكا، ونوفويليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ووفقا للبيان، "بلغت خسائر العدو أكثر من 560 جنديًا، ودبابة ليوبارد ألمانية الصنع وأربع مركبات قتالية مدرعة وست مركبات وست قطع مدفعية".

كما شنت القوات المسلحة الروسية، صبيحة اليوم الأربعاء، ضربة واسعة النطاق، بأسلحة متناهية الدقة، وطائرات دون طيار، على منشآت البنية التحتية الحيوية للغاز والطاقة، التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وتم تحقيق هدف الضربة، بإصابة جميع الأهداف المحددة.

 







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وزارة الدفاع الروسية

جمهورية دونتيسك الشعبية

اوكرانيا



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