القبض على عدد من لصوص السيارات فى حملات أمنية

كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – البحيرة – بنى سويف) من ضبط تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات المتوقفة بأسلوب "الفك"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة بذات الإسلوب بدوائر أقسام شرطة (أول وثان الشيخ زايد - الأهرام")، وتم بارشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، والسيارة والأدوات المستخدمين فى إرتكاب تلك الوقائع.

كما نجحت الجهود في ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - جميعهم مُقيمين بدائرتى مركزى شرطة "كفر الدوار ، أبو حمص") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة السيارات والدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزة اثنين منهم (فرد محلى - 2 سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بارشادهم ضبط كافة المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط سائق مُقيم بدائرة مركز شرطة ببا، لقيامه بالتعدى على سائق مركبة "توك توك" بسلاح أبيض محدثاً إصابته بجرح قطعى، وسرقة (مركبة "توك توك" - هاتف محمول - متعلقاته الشخصية) عقب إستيقافه بدائرة مركز شرطة الفشن بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة ببا وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات والسلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.