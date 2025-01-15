السلام والأمن في أفريقيا أولوية رئاسة الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

كتبت: هند المغربي

أكد رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانج، على الحاجة إلى العزم الجماعي بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحا، وذلك أثناء تقديم أولوياته للفترة الزمنية المتبقية من الدورة الحالية للجمعية العامة.

وقال رئيس الجمعية العامة في كلمته التي ألقاها في الجمعية بشأن أولوياته: التحديات التي نواجهها تتطلب منا الالتزام بالعمل معا لتحقيق الأهداف التي حددناها لأنفسنا



وأوضح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه ترتكز الأولويات علي 3 ركائز أساسية وهي السلام والأمن في أفريقيا من خلال مكافحة الاستخدام غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والحفاظ على الكرامة الإنسانية في النزاعات المسلحة والقضاء على عمالة الأطفال والتمويل من أجل التنمية.

بالإضافة إلي تعزيز أهـداف التنمية المستدامة بما في ذلك من خلال الرقمنة.

موضحا أن التعددية اللغوية وتمكين المرأة ستكون من القضايا المتقاطعة في صميم أولوياته للدورة.

وقال رئيس الجمعية العامة إنه سيعمل مع الدول الأعضاء على عدد من الأنشطة لتسهيل تنفيذ مـيثاق المستقبل وأضاف: "سأعقد سلسلة من الحوارات غير الرسمية، للمضي قدما في تنفيذ ميثاق المستقبل.

وتشكل الحوارات منصة للدول الأعضاء لتبادل وجهات النظر ومشاركة أفضل الممارسات والأفكار بشأن جهود التنفيذ على المستوى الوطني مشيرا إلى أنه سيتم عقد ثلاثة حوارات في أوائل مارس ومايو ويوليو 2025.