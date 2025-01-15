السجن المؤبد لطالب لاتهامه بالشروع فى قتل طفل بسبب مشادة كلامية بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المؤبد لطالب، لاتهامه بالشروع في قتل طفل، وذلك أثناء استقلاله مركبة "توك توك" رفقته لتوصيله لوجهته، وحدثت بينهما مشادة كلامية، فأخرج سلاح ناري "فرد خرطوش" من طيات ملابسه وأطلق عيار صوبه فأحدث إصابته قاصدا من ذلك إزهاق روحه، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27653 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 4312 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد س ع"، 19 سنة، طالب، مقيم أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ، لأنه في يوم 13 / 9 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ، شرع في قتل المجني عليه الطفل محمد أشرف سلامة حلفاوي الوكيل، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه وحال استقلال المتهم رفقة المجني عليه دراجته الآلية "توك توك" لتوصيله لوجهته، حدث فيما بينهم مشادة كلامية على إثرها عقد العزم على إزهاق روحه، فأخرج من بين طيات ملابسه سلاح ناري "فرد خرطوش"، أطلق منه عيارا ناريا صوبه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، قاصد من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.