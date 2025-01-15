الرئيس التونسى يتلقى رسالة خطية من نظيره السنغالى

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تلقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء رسالة خطية موجهة من رئيس السنغال باسيرو ديوماى فاى، حملها "بيرام ديوب"، وزير القوات المسلحة السنغالي، بصفته مبعوثا خاصا.. فيما أشاد الرئيس التونسي بعلاقات "الأخوة التاريخية" التي تجمع البلدين؛ خاصة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1961.

وأثنى الرئيس قيس سعيد - بحسب بيان للرئاسة التونسية اليوم - على مستوى التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، متطلعا إلى مزيد من الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وتحقيق "التكامل المنشود" على المستوى الثنائي أو في إطار مؤسسات الاتحاد الإفريقي؛ خاصة منها المؤسسات المالية لدفع عجلة التنمية في القارة الإفريقية.

وشدّد على أنّ تونس تؤمن بأنّ "إفريقيا للأفارقة"، وبأنّ الوقت قد حان لاعتماد مقاربة جديدة ومبتكرة تنهض بنسق التكاتف والتعاون والاندماج بين دول القارة وتساعد على تحقيق طموحات شعوبها وتطلعاتها إلى مزيد من التطور والنمو والازدهار وذلك بالتعويل بالأساس على إمكانياتها الذاتية وقدرات أبنائها وعلى مؤسسات التمويل الإفريقية.

وأعرب عن استعداد تونس الدائم للتعاون مع أشقائها الأفارقة وانفتاحها على كلّ ما من شأنه أن يساعد على مزيد تطوير آليات التعاون القائمة بما يحقق مستقبلا أفضل للأجيال الحالية والقادمة.