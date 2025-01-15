الداخلية السعودية تضع أمن وسلامة ضيوف الرحمن أولوية أساسية

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أكد مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد بن عبدالله البسامي، خلال الجلسة الثالثة من جلسات مؤتمر ومعرض الحج 2025، أن وزارة الداخلية السعودية تضع أمن وسلامة ضيوف الرحمن ركيزة أساسية أثناء إعداد الخطط الأمنية.

وأوضح البسامي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء - أن الجهات الأمنية تمتلك خبرات متراكمة في إدارة وتنظيم الحشود، بدعم من غرف عمليات متطورة، مشيرًا إلى توظيف التقنيات الحديثة في إدارة الحشود كعامل رئيس في تصميم الخطط الأمنية لرفع كفاءة الأداء والإسهام في تحليل البيانات الضخمة وتقييم العمليات التشغيلية ودعم جهود الأمن.

وأكد أن منظومة الحج تتحقق بالتكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والتناغم في الأداء، وعدم تعارض المهام أثناء التنفيذ، وذلك بخطط أمنية تدعم جميع القطاعات، مشددًا على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.