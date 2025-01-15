الحكومة اللبنانية المكلفة تتعهد بالعمل على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار

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تعهد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام اليوم الثلاثاء بالعمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701 وكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي من آخر شبر محتل من أراضي البلاد.

وقال سلام - خلال مؤتمر صحفي اليوم - إن عملية إعادة إعمار المناطق اللبنانية التي تعرضت مؤخرا للعدوان الإسرائيلي الهمجي؛ تتطلب العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701 وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.



وأضاف أن الأوان قد آن لبدء فصل جديد من التقدم والفرص، وذلك بعد المعاناة بسبب العدوان الإسرائيلي والأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية تواجه تحديات من أجل التصدي لنتائج العدوان الإسرائيلي الاخير على لبنان.



وشدد على أن الأزمة الاقتصادية ستكون أولوية الحكومة خلال الفترة القادمة من خلال وضع برنامج اقتصادي قوي لتأمين فرص أفضل للاجيال القادمة، مضيفا أن الأساس في الإصلاحات السياسية تتمثل في تطبيق "اتفاق الطائف".



وأكد سلام أن الحكومة ستعمل - بكل طاقاتها - لانصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وإعادة إعمار القرى المهدمة في الجنوب والبقاع وبيروت جراء العدوان الإسرائيلي الاخير على البلاد.



وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت - أمس - تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة بعد أن حظى بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان