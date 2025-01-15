الأمن المائى يتصدر مباحثات وزيرى خارجية مصر والسودان.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، الأمن المائى يتصدر مباحثات وزيرى خارجية مصر والسودان.. بدر عبدالعاطى يؤكد دعم مصر لوحدة أراضى السودان.. ويشدد على ضرورة وقف إطلاق النار لاستعادة الاستقرار فى البلاد..

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