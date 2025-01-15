استشهاد 5 مواطنين بمخيم البريح لترتفع حصيلة الشهداء بغزة لـ46.707 مواطنين

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استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 46,707،أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، مضيفة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 110,265 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 مجازر، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنا، وإصابة 253 آخرين .

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,707 مواطنين، وإصابة 110,265 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.