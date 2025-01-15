إحالة 4 متهمين بقتل طالب بعد الامتحان فى بورسعيد للمفتى

بورسعيد - محمد عزام

أحالت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير المتهم أ.س. د.ع.ا وثلاثة آخرين إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، فى واقعة مقتل طالب بالمدرسة الميكانيكية ببورسعيد باستخدام سلاح ناري.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم 14 نوفمبر 2024، حين أقدم المتهم الأول برفقة ثلاثة آخرين على قتل الطفل حسن إبراهيم حسن إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأظهرت التحقيقات أن المتهمين خططوا للجريمة إثر خلافات سابقة بينهم وبين المجنى عليه، حيث أعدوا سلاحًا ناريا من نوع "فرد خرطوش" وكمنوا له فى طريق مروره، وأطلقوا عليه عيارا ناريا بمجرد رؤيته، ما أسفر عن مقتله.

أكدت التقارير الطبية الشرعية، أن إصابات المجنى عليه كانت ناتجة عن عيار نارى رشى فى الجانب الأيسر من الصدر، بالإضافة إلى وجود سحجات ناتجة عن الاحتكاك بجسم صلب.

وقررت المحكمة إحالة المتهمين الأربعة إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وتحديد جلسة لاحقة للنطق بالحكم.