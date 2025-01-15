إحالة أوراق زوجة للمفتى شاركت فى إلقاء زوجها من الطابق السادس بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة زوجة وعشيقها لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهما بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 10 مارس المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامهما بقتل زوج الأولى بالعاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.

تعود أحداث القضية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "محمود ال ح ع" عامل باليومية، مقيم بمحافظة الدقهلية، و"داليا ن ال" ربة منزل، مقيمة بالعاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل زوج المتهمة المجني عليه "تامر ف" بإلقائه من الطابق السادس من أحد العقارات السكنية بمدينة العاشر من رمضان.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على إزهاق روحه، وذلك على إثر خلافات سابقة جراء وجود علاقة غير شرعية بين المتهمة وعشيقها (المتهم)، وتنفيذا لمشروعهما الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهما استدرجاه لمسكن الزوجية مهددان إياه، وشرعا في إكراهه على توقيع إيصالين أمانة، قبل أن يلقيانه من الطابق السادس قاصدين قتله، فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.