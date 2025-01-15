أورسولا فون دير لاين تفوز بجائزة شارلمان الدولية "لجهودها في توحيد أوروبا"

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أعلنت هيئة مديري جائزة شارلمان الدولية اليوم الأربعاء عن فوز رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالجائزة المرموقة "تقديرا لجهودها في توحيد أوروبا".



ونشرت مجلة بوليتكو في نسختها الأوروبية أنه تم اختيار فون دير لاين تقديرا "لجهودها في تعزيز وحدة الدول الأعضاء" واحتواء جائحة كورونا ووحدة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دفعها باتجاه الصفقة الخضراء، وذلك وفقا لما جاء في بيان الهيئة المانحة.



وأضاف البيان: "هي تجسد روح أوروبا وصوتها القوي على الساحة العالمية وتمتلك القوة لتمثيل مصالح أوروبا وحلفائها في هذه الأوقات التاريخية".



ورغم التكريم، تواجه فون دير لاين انتقادات بشأن أسلوبها القيادي المركزي ونقص الشفافية. كما تعرضت لانتقادات بسبب قلة المقابلات الفردية والإيجازات الصحفية المختصرة التي تقوم بها.



تشمل قائمة الفائزين السابقين بجائرة شارلمان الدولية أسماء بارزة مثل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.