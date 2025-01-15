أمين عام "الناتو" يدعو الحلفاء للتحول إلى "عقلية الحرب" وزيادة الإنفاق الدفاعي

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دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، الدول الأعضاء بالحلف إلى التحول إلى "عقلية الحرب" وزيادة الإنفاق الدفاعي.



وقال "مارك روته"، في كلمة افتتح بها اجتماع اللجنة العسكرية للحلف، والتي تضم وزراء الدفاع، إنه "لمنع الحرب؛ ينبغي الاستعداد لها.. لقد حان الوقت للتحول إلى عقلية الحرب"، معتبرا أن هذا الأمر يستلزم "زيادة الإنفاق الدفاعي ومواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز التعاون مع شركاء (الناتو) في جميع أنحاء العالم"، وذلك وفقا لبيان للحلف.



من جانبه، أكد رئيس اللجنة العسكرية للحلف، روب باور، أن دعم أوكرانيا "أكثر أهمية من أي وقت مضى".. وقال "دعمنا ليس صدقة؛ فمصلحة الحلف السياسية والعسكرية تحتم عليه أن يفعل ذلك،..نحن بحاجة إلى إظهار للعالم أن الديمقراطية قادرة على الفوز وستنتصر، وأن الديمقراطية تستحق القتال من أجلها".



وتجتمع اللجنة العسكرية لحلف الناتو اليوم وغدا في مقر الحلف ببروكسل، حيث يركز الاجتماع على تعزيز الردع والدفاع عن التحالف، وتعزيز شراكات الناتو في جميع أنحاء العالم، وكذلك دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.



كما يجتمع رؤساء دفاع الحلفاء مع السلطات العسكرية من الدول الشريكة للحلف لمناقشة أفضل السبل لمعالجة عدم الاستقرار الشامل في جميع أنحاء العالم.



ويضم جدول أعمال الاجتماع استعداد الناتو للردع والدفاع عن المنطقة الأوروأطلسية والمهام والعمليات الجارية، وعملية التخطيط الدفاعي لحلف الناتو، ومسار التنفيذ لتحالف متعدد المجالات بحلول عام 2030، إضافة إلى كيفية دعم حلف الناتو لشركائه في عصر عدم الاستقرار العالمي الشامل، وتوحيد معايير الناتو والتشغيل البيني مع الشركاء.