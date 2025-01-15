أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 15-1-2025 بأسواق مطروح

مطروح- حسن مشالي

يتواصل استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة، بأسواق ومحلات محافظة مطروح، اليوم الأربعاء 15-1-2025، خاصة الخضراوات الأساسية، مثل الطماطم والبطاطس والبصل، وغيرها، إضافة إلى أصناف الفاكهة الشتوية، مما ساهم في تزايد إقبال المواطنين على الشراء.

وتباينت أسعار الخضراوات في المحال والأسواق والباعة الجائلين ومعارض بيع السلع المدعمة، كما يلي: يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات، والبصل الأحمر والأبيض بين 15 و 20 جنيها، والبطاطس بين 7 و 15 جنيها حسب نوعها، والجزر الأصفر من 8 لـ 12 جنيها، والفلفل بين 20 و25 جنيهاً، للكيلو حسب النوع والصنف والجودة، وسعر كيلو الخيار بين 15 و25 جنيها حسب الصنف والجودة، وكيلو الليمون الشعيري 5 جنيهات، ومتوسط سعر كيلو الليمون البلدي 50 جنيهاً.

وسعر كيلو الباذنجان الكوبي بين 12 جنيها، والباذنجان العروس بين 20 جنيها، وكيلو الكوسة يتراوح بين 20 جنيهاً، وكيلو البسلة من 20 لـ 30 جنيها، والفاصوليا الخضراء سعر الكيلو من 15 لـ 20 جنيها، والقلقاس 25 جنيهاً، ويتراوح سعر كيلو البطاطا بين 7 و 12 جنيهاً.

كما تتفاوت أسعار الفاكهة، حسب الجودة والحجم، من بينها الأصناف التالية:

تراوح سعر البرتقال أبوصرة الكيلو بين 12 و 25 جنيها، والبرتقال اليوسفي بين 15 و 25 جنيها، والبرتقال السكرى 15 جنيها للكيلو.

وكيلو الجوافة من 20 لـ 25 جنيها، والتفاح من 40 لـ 70 جنيها حسب النوع والمنشأ، ومتوسط سعر كيلو الفراولة 40 جنيهاً، والموز بين 15 و 25 جنيها.

ويقبل المواطنون على الشراء في ظل تفاوت الأسعار من مكان لآخر، حسب الجودة والصنف، والمنافسة بين التجار والباعة ومنافذ بيع السلع المدعمة مثل المعرض اللوجستي التابع للمحافظة والتي تشرف عليه مديرية التموين، في تقديم أصناف بجودة وأسعار متميزة.

يذكر أن الأسعار في مطروح تزيد قليلا عن الأسعار بالمحافظات الأخرى، بسبب ارتفاع تكاليف نقل البضائع من المحافظات الأخرى ومنطقة الحمام والنوبارية، لبُعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، وعدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بالمحافظة، حيث يتم جلب معظم الخضروات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.