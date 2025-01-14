وكالة الحدود الأوروبية: 38% انخفاضا للهجرة غير النظامية لأوروبا خلال 2024

فاطمة شوقى

أعلنت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" أن عدد حالات الدخول غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي المسجلة خلال عام 2024 انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021.

وأوضحت صحيفة الباييس الإسبانية أن بيانات أولية جديدة أظهرت انخفاضًا كبيرًا بنسبة 38% في عمليات العبور غير النظامية لحدود الاتحاد الأوروبي في عام 2024، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2021، عندما كانت الهجرة لا تزال متأثرة بجائحة كوفيد-19"، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.

على الرغم من هذا التراجع العام، تشير فرونتكس إلى أن بعض المناطق الأخرى شهدت زيادة ملحوظة في الهجرة غير النظامية.

على الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا، ارتفع عدد المعابر غير القانونية بمقدار ثلاثة أضعاف، ما يعكس تصاعد التحديات على هذه الحدود في ظل التطورات السياسية.

كما سجلت جزر الكناري زيادة بنسبة 18% في عدد المهاجرين غير الشرعيين، ليصل العدد إلى نحو 47,000 مهاجر، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت فرونتكس في تتبع المعابر الحدودية غير القانونية في عام 2009.

على الرغم من الانخفاض العام في عدد المهاجرين غير الشرعيين، تظل بعض المناطق تشهد تزايدًا في أعداد المعابر غير القانونية.

وفقا لفرونتكس، سجلت منطقة غرب البلقان أكبر انخفاض في عدد المعابر غير الشرعية بنسبة 78%، تليها منطقة البحر الأبيض المتوسط التي شهدت تراجعًا بنسبة 59%.

هذا يشمل عمليات العبور غير القانونية من ليبيا وتونس إلى اليونان وإيطاليا.

يعد هذا الانخفاض في مناطق البحر الأبيض المتوسط وبلقان خطوة كبيرة نحو تحجيم الهجرة غير النظامية التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا للاتحاد الأوروبي في السنوات السابقة.