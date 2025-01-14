اليوم السابع
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وزير الخارجية الإسرائيلى: "الصفقة" مع حماس تدريجية وليست جزئية

الثلاثاء، 14 يناير 2025 10:56 م
وزير الخارجية الإسرائيلى: "الصفقة" مع حماس تدريجية وليست جزئية جدعون ساعر
أحمد علوى

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، إن "الصفقة الناشئة" مع حركة "حماس" لوقف إطلاق النار؛ ليست صفقة جزئية بل صفقة تدريجية.


ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" إلى ساعر قوله - لعشرات المؤثرين وقادة الرأي الذين يعملون بالإنابة عن إسرائيل في إيطاليا - "خلال الأيام القليلة الماضية، أجرينا مُفاوضات مكثفة للغاية مع الإدارتين الأمريكية الحالية والمُستقبلية.. وكلاهما يريد التوصل إلى صفقة هذا الأسبوع".


وأشارت الصحيفة إلى أن رؤساء فريق التفاوض الإسرائيلي في العاصمة القطرية (الدوحة) سيجرون اتصالا جماعيًا مُشفرًا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال مشاورات أمنية ضمن الاستعدادات للصفقة.


وأضافت الصحيفة: أن الأمريكيين ينشطون خلف الكواليس ويرافقون المحادثات بفريق من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وبريت ماكجورك مبعوث الرئيس جو بايدن، ومبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.







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