اليوم السابع
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وزارة التعليم توجه بالاحتفال بيوم الشهيد بداية الترم الثانى 2025

الثلاثاء، 14 يناير 2025 06:59 م
وزارة التعليم توجه بالاحتفال بيوم الشهيد بداية الترم الثانى 2025 طابور الصباح فى المدرسة
كتب محمود طه حسين

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أرسلت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بتخصيص المحاضرة الأولى يوم السبت الموافق 8 مارس المقبل أو يوم الأحد 9 مارس 2025 للاحتفال بيوم الشهيد والقاء محاضرة عن الشهيد عبد المنعم رياض  وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة وعزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حداد في المدارس خلال شهر مارس 2025.


وقالت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، يأتى ذلك حرصا على تنمية روح الانتماء لدى طلاب مدارس التعليم الفنى بنوعياته وإذكاء الروح الوطنية لديهم وكذا إبراز دور القوات المسلحة وما يقدمه أفرادها من تضحيات في سبيل الوطن فإن الادارات العامة النوعية (صناعي - زراعی - تجاری - فندقى ( تثمن لما له من عائد معنوى على الطلاب، لذا يتم الاحتفال بيوم الشهيد.

 







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وزارة التربية والتعليم

الاحتفال بيوم الشهيد

الاحتفال بيوم الشهيد فى الترم الثاني

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