وزارة التعليم توجه بالاحتفال بيوم الشهيد بداية الترم الثانى 2025

كتب محمود طه حسين

أرسلت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بتخصيص المحاضرة الأولى يوم السبت الموافق 8 مارس المقبل أو يوم الأحد 9 مارس 2025 للاحتفال بيوم الشهيد والقاء محاضرة عن الشهيد عبد المنعم رياض وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة وعزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حداد في المدارس خلال شهر مارس 2025.



وقالت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، يأتى ذلك حرصا على تنمية روح الانتماء لدى طلاب مدارس التعليم الفنى بنوعياته وإذكاء الروح الوطنية لديهم وكذا إبراز دور القوات المسلحة وما يقدمه أفرادها من تضحيات في سبيل الوطن فإن الادارات العامة النوعية (صناعي - زراعی - تجاری - فندقى ( تثمن لما له من عائد معنوى على الطلاب، لذا يتم الاحتفال بيوم الشهيد.