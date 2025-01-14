هيئة البث: حماس تقسم المحتجزين بغزة إلى مجموعات استعدادا لإطلاق سراحهم

كتب احمد عبد الرحمن

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش سينسحب تدريجيا من محوري نتساريم وفيلادلفيا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن حماس بدأت بتقسيم المحتجزين في قطاع غزة إلى مجموعات، تمهيدا لإطلاق سراحهم.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الاتفاق يضمن بقاء الجيش في منطقة عازلة حول غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأوضحت أن المنطقة العازلة حول غزة ستكون بطول 60 كلم وعرض 800 متر، مشيرة إلى أنه لن يسمح للفلسطينيين بالاقتراب من المنطقة العازلة حول قطاع غزة.