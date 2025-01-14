مصرع 7 عمال وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مطروح

مطروح - حسن مشالي

لقى 7 عمال مصرعهم وأصيب 5 آخرين بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، مساء اليوم الثلاثاء، أثناء عودتهم من العمل، عند كوبرى فوكه، على طريق مطروح الساحلي.

استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزى، يتسر حنفى محمد " 30 سنة " عامل، من محافظة الشرقية، مصاب باشتباه (pc) وجروح متفرقة بالجسم وجرح بالرأس وكسر بقاع الجمجمة، حجز بالعناية، ومحمود عبدالله محمد "37 سنة ' عامل، من الشرقية، اشتباه pc وجروح بالجسم والرأس و كدمات بالرئة وكسر بالضلوع، حجز بالعناية، ومحمد علاء أشرف 11 سنة، من أسيوط، جرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد منصور صادق 29 سنة، عامل، من أسيوط، جروح وكدمات بالجسم، وعلاء أشرف محمد 40 سنة، عامل، من أسيوط، ما بعد توقف عضلة القلب حجز بالعناية، ورمضان أشرف رزق، من أسيوط وصول جثة هامدة، ومحمد أشرف رزق، عامل، من أسيوط، وصول جثة هامدة، ورجب أشرف رزق، عامل، من أسيوط وصول جثة هامدة، وعبده هانى الجبرسى، عامل، من البحيرة وصول جثة هامدة، و سعد رمضان زيدان، عامل، من أسيوط، وصول جثة هامدة، كما استقبل المستشفى 3 جثث أخرى لعمال من محافظة أسيوط، لم يتم التعرف على بياناتهم حتى الآن.