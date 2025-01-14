مشغولات تراثية نادرة تزين مهرجان الهجن بشرم الشيخ وتبرز إبداع شباب سيناء

شرم الشيخ - محمد حسين

شهدت العروض التراثية ضمن فعاليات المهرجان العربي للهجن والتراث، المقرر إقامته يومي 15 و16 يناير الجاري في مدينة شرم الشيخ، حضورًا مميزًا وتألقًا لمنتجات يدوية خاصة بأدوات الإبل، قدمها شباب من شمال سيناء.

خالد أبو ماشي، أحد العارضين من مدينة العريش، استعرض مشغولات تراثية نادرة صُنعت يدويًا، مشيرًا إلى أنه ركز على عرض أدوات زينة وركوب الإبل المصنوعة من الخيوط الملونة، التي تعكس الطابع البدوي الأصيل.

وقال خالد: "جئت من العريش حاملاً معي أدوات مصنوعة يدويًا تجسد تراث سيناء، بهدف إحياء هذا الإرث الثقافي المميز"، وأضاف أنه قطع مئات الكيلومترات ليعرض إبداعات بدو سيناء أمام زوار مهرجان الهجن بشرم الشيخ، لافتًا إلى أن هذه الفعاليات تساهم في التعريف بتراث المنطقة وتعزيز مكانتها الثقافية.

وتعد هذه العروض التراثية جزءًا من فعاليات المهرجان الذي يحتفي بتراث الهجن والثقافة البدوية، حيث يشارك عارضون لعرض منتجاتهم وإبداعاتهم التي تعكس الهوية التراثية لمجتمعاتهم.

يشار الي ان المهرجان العربي للهجن والتراث الذي ينظم برعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور محافظ جنوب سيناء ووزير الشباب والرياضة وعدد من الوزراء المعنيين، وعدد من المحافظين والسفراء ورؤساء الإتحادات الهجن العربية ونخبة من رجال الإعلام ورجال الأعمال والمستثمرين وعواقل ومشايخ البدو.

ومن المقرر أن تُقام السباقات بمضمار الهجن في شرم الشيخ يومي 15 و16 من الشهر الجاري، بمشاركة 6 دول عربية السعودية ،الامارات الاردن، البحرين، قطر، الكويت إلى جانب مشاركة 17 محافظة مصرية.

ويأتي ذلك في إطار "عيد الهجن"، الذي يتم الاحتفال فيه بذكرى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مضمار الهجن بشرم الشيخ، حيث تم افتتاح المضمار رسميًا في إحدى الفعاليات الكبرى التي شهدت حضور الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة في يناير 2020.

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أن هذه الذكرى مناسبة سنوية لإحياء التراث وتعزيز رياضة الهجن، التي تحظى باهتمام كبير من مختلف البلدان العربية، حيث كان افتتاح الرئيس للمضمار إشارة انطلاق هذه الرياضة بشكل عالمي على أرض مصر.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلي أنه تم إنشاء مضمار سباقات الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ عام 2020 بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه وتم تطوير منصة المضمار في عام 2022 بتكلفة 27 مليون جنيه وتم الانتهاء أيضا من إنشاء ( قرية التراث البدوي – أماكن إيواء الهجن – مسجد الهجن – الوحدة البيطرية بالهجن ) عام 2024، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها سباقات الهجن في شرم الشيخ، والتي جعلت مضمار الهجن ملتقى دوليًا لممارسة واحدة من أهم الرياضات التراثية في الوطن العربي، هذه الرياضة تحظى بإقبال كبير من السياح من مختلف دول العالم، حيث يحرصون على حضور الفعاليات ومشاهدة العروض المميزة.

وأكد المحافظ حرصه على استمرار رياضة الهجن في مدينة السلام، لما لها من مردود إيجابي على تنشيط السياحة، خاصة لعشاق هذه الرياضة على مستوى العالم، وأضاف أن هذه الفعاليات لا تقتصر فقط على تعزيز الهوية الثقافية والتراثية، بل تسهم أيضًا في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لسكان المحافظة، خصوصًا المهتمين بهذه الرياضة.

وشدد علي أهمية الظهور بصورة مشرفة تعكس قدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية متميزة، بما يعزز من مكانتها كوجهة رائدة للسياحة التراثية والرياضية على مستوى العالم.



جانب من المشغولات



مشغولات تراثية نادرة تزين مهرجان الهجن بشرم الشيخ



مشغولات تراثية نادرة تزين مهرجان الهجن بشرم الشيخ