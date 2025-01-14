مسيرات تهاجم سد مروى بالسودان وتتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى بعدة مدن

ريهام عبد الله

تسبب هجوم نفذته ميليشيا الدعم السريع بالطائرات المسيرة، على سد مروى، ومحطة الكهرباء الرئيسية، شمال الخرطوم، فى انقطاع التيار الكهربائى فى عدة مدن بولايات سودانية مختلفة.

وكشفت مصادر محلية، أن مسيرات تابعة للدعم السريع هاجمت السد، ومحطة الكهرباء به، وهو ما أسفر عن تعطيل محولا للكهرباء به، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وأكدت الصحيفة السودانية، أن الدفاعات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية، تمكنت من إسقاط عدة مسيرات، حاولت استهداف أجزاء حيوية من سد مروى، الذى يغطى نحو 40% من استهلاك السودان للكهرباء.

الهجوم بالطائرات المسيرة، أسفر عن نشوب حريق بالمحطة وانقطاع التيار الكهربائى فى عدة مدن حيوية، منها أم درمان وبورتسودان وعطبرة، وشندى.