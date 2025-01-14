مراسم تنصيب رئيس موزمبيق الجديد غدا والسلطات تعلنه عطلة وطنية

كتبت ريهام عبد الله

تجرى موزمبيق، مراسم تنصيب الرئيس الجديد دانييل تشابو، غدا الأربعاء، وأعلنت الحكومة الموزمبيقية، الأربعاء عطلة وطنية، حسبما أعلنت وزارة العمل، وتشمل العطلة القطاعين العام والخاص، لكنه لا يشمل العمال.

ومن المتوقع أن يشارك ما لا يقل عن 2500 شخص في حفل تنصيب الرئيس الجديد في موزمبيق، ولم يتم تأكيد حضور رؤساء الدول المدعوين بعد، بحسب مصدر رسمي.

وقالت نائبة رئيس اللجنة الوزارية للأحداث الكبرى إلديفينا ماتيرولا، إنه تم توجيه الدعوات للمنظمات الدولية، وأضافت :"لقد أرسلنا دعوات إلى مجموعة تنمية جنوب أفريقيا بأكملها، والاتحاد الأفريقي وبعض رؤساء الدول الأوروبية".

وقال مصدر من رئاسة الجمهورية البرتغالية لوكالة لوسا، إن البرتغال ستكون ممثلة في حفل تنصيب دانييل تشابو رئيسا جديدا لموزمبيق من قبل وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، وفقا لموقع "كلوب أوف موزمبيق".

وحدد المجلس الدستوري في موزمبيق، الاثنين 2 يناير، رسميا يوم 15 يناير، موعدا لتنصيب الرئيس الجديد للجمهورية، الذي سيخلف فيليبي نيوسي.

وأعلنت المحكمة الدستورية، وهي محكمة الاستئناف النهائية في النزاعات الانتخابية، فوز دانييل تشابو، المرشح المدعوم من جبهة تحرير موزمبيق "فريليمو، الحاكمة"، في انتخابات رئيس الجمهورية، بحصوله على 65.17% من الأصوات، خلفاً لفيليب نيوسي في المنصب، فضلاً عن فوز فريليمو، التي حافظت على أغلبيتها البرلمانية، في الانتخابات العامة التي جرت في 9 أكتوبر.

وقد أدى إعلان تشكيل اللجنة الدستورية إلى زيادة الفوضى التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر، مع خروج المتظاهرين لصالح فينانسيو موندلين، وهو المرشح الذي حصل، وفقًا للمجلس الدستوري، على 24% فقط من الأصوات ولكنه يدعي الفوز.

وقد أدت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين إلى مقتل ما يقرب من 300 شخص وإصابة أكثر من 500 آخرين بالرصاص، وفقا لمنظمات المجتمع المدني التي تتابع العملية.