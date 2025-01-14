اليوم السابع
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كاتب صحفى لبنانى: زمن فرض حزب الله رؤساء على اللبنانيين انتهى

الثلاثاء، 14 يناير 2025 11:50 م
كاتب صحفى لبنانى: زمن فرض حزب الله رؤساء على اللبنانيين انتهى مداخلة جورج عقوري الكاتب والباحث اللبناني
ماجد تمراز

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قال جورج عقوري، الكاتب والباحث اللبناني، إنه من حق حزب الله اللبناني، أن يشارك في الاستشارات النيابية، ولكن زمن أن يفرض حزب الله، رؤساء على اللبنانيين عبر التهديد والوعيد وعبر استخدام السلاح، زمن ولى وانتهى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "على حزب الله أن يتأقلم مع موقف اللعبة الديموقراطية، وعليه أن يتأقلم مع المفاهيم الدستورية واحترام القوانين، وليس هناك مكون في لبنان خسر، ومن فاز هو منطق رجال الدولة، ومن خسر رجال الدويلة ومشروع إيران في لبنان".

وتابع: "المكونات الطائفية لا حديث عن عزلها عن الحياة السياسية، لأن لبنان يقوم بتعدديته بالتفاعل بين المكونات الإسلامية والمسيحية".







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