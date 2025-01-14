ضربة "تاريخية" لتجار المخدرات فى السلفادور ومصادرة أكثر من 4 أطنان كوكايين

فاطمة شوقى

أعلن الرئيس السلفادورى، ناييب بوكيلى، عن ضربة تاريخية لتجار المخدرات، وضبط أكثر من 4 أطنان من الكوكايين أثناء محاولة تهريبها على أربع سفن فى المحيط الهادئ، كما أكد اعتقال 8 إكوادوريين وكولومبيا.

وكتب الرئيس على موقع التواصل الاجتماعي X: "وجهت قواتنا البحرية الوطنية ضربة تاريخية لتهريب المخدرات في الأيام الأولى من عام 2025، من خلال أربع عمليات ضبط في مهمة واحدة، كلها في المياه الدولية".



وأكد الرئيس السلفادورى "وجهت قواتنا البحرية الوطنية ضربة تاريخية لتهريب المخدرات في الأيام الأولى من عام 2025، من خلال تنفيذ أربع عمليات ضبط في مهمة واحدة، كلها في المياه الدولية، على بعد ما يقرب من 1000 ميل بحري، وضبط إجمالي 4.3 طن من الكوكايين، بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقال بوكيلي إن المضبوطات بلغت "ما مجموعه 4.3 طن من الكوكايين، بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار"، وقال إن "هذه ضربة قوية للجريمة المنظمة وتجارة المخدرات".

وفي العملية الأولى، التي تم خلالها اعتقال إكوادوريين ، تم العثور على 1560 كيلوجراما من الكوكايين، بقيمة 38.9 مليون دولار، على بعد 990 ميلا بحريا (حوالي 1800 كيلومتر) من مصب جالتيبيك، مقاطعة لاباز.

وفي المنطقة ذاتها، تم اعتراض قارب آخر يحمل 1560 كيلوجراما أخرى من الكوكايين، وألقت السلطات القبض على إكوادوري وكولومبي كانا على متنه، بحسب قوله.

وأضاف الرئيس أن القارب الثالث، الذي كان يبعد 850 ميلا بحريا (1570 كيلومترا)، كان يحمل على متنه مواطنين إكوادوريين اثنين 599 كيلوجراما من الكوكايين، تقدر قيمتها بنحو 14.9 مليون دولار.

وكان القارب الأخير قد تم اعتراضه على مسافة مماثلة وكان يحمل 626 كيلوجراما من الكوكايين تقدر قيمتها بـ15.6 مليون دولار، وتم اعتقال ثلاثة إكوادوريين كانوا على متن السفينة.