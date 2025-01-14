ضبط مكتبة غير مرخصة بداخلها 40 ألف كتاب فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية فى ضبط مالك مكتبة ومخزن "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته قرابة 40 ألف نسخة كتاب لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح).



جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة ومخزن "بدون ترخيص" - كائنان بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المذكور وبحوزته (قرابة 40 ألف نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية تم طباعتها بدون تصريح بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.