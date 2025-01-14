اليوم السابع
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شرم الشيخ تستضيف مهرجان الهجن والتراث غدا.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 14 يناير 2025 10:01 م
شرم الشيخ تستضيف مهرجان الهجن والتراث غدا.. اعرف التفاصيل مهرجان الهجن والتراث
شرم الشيخ : محمد حسين - فايزة مرسال

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تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشهد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء غدًا انطلاق فعاليات مهرجان الهجن والتراث، في حدث يُبرز أهمية التراث البدوي الأصيل ويجمع بين رياضات الهجن والعروض التراثية.

ووجه اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، دعوة مفتوحة إلى أهالي المحافظة والسائحين لحضور المهرجان، الذي يُعد من أبرز الفعاليات التي تعكس أصالة التراث العربي واهتمام المحافظة بتعزيز السياحة الثقافية.

ويتميز المهرجان بسباقات الهجن المثيرة، التي تُعد واحدة من الرياضات العريقة في التراث العربي، إلى جانب معرض للمنتجات اليدوية المميزة، حيث ستتاح الفرصة للزوار لاكتشاف إبداعات الحرفيين المحليين واقتناء منتجات مستوحاة من الهوية السيناوية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود المحافظة لدعم السياحة وتنويع أنشطتها، ما يُسهم في إبراز الموروث الثقافي والرياضي لمصر، لا سيما في جنوب سيناء، الذي يُعد وجهة عالمية للسياحة الترفيهية والثقافية.

للمزيد من التفاصيل عن موقع المهرجان وكيفية الوصول، يمكنكم زيارة الرابط التالي: اضغط هنا

 

 







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مصر






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