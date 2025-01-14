سول وواشنطن وطوكيو: قراصنة من كوريا الشمالية سرقوا 659 مليون دولار من العملات المشفرة

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أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اليوم الثلاثاء أن "قراصنة" من كوريا الشمالية "سرقوا" ما قيمته 659 مليون دولار، من الأصول الرقمية المشفرة من خلال عمليات اختراق متعددة في عام 2024.



وهذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها الدول الثلاث "سرقات" العملات المشفرة المرتبطة بكوريا الشمالية والكيانات المستهدفة في بيان علني أصدرته الدول الثلاث.



وبحسب البيان المشترك؛ قام قراصنة - العام الماضي - بـ "سرقة" 235 مليون دولار من بورصة البتكوين "وزير إكس" (WazirX)، ومقرها الهند؛ و50 مليون دولار من "راديانت كابيتال" (Radiant Capital)؛ بالإضافة إلى ما يقرب من 374.13 مليون دولار من "دي إم إم بتكوين" (DMM Bitcoin) و"أب بِت" (Upbit) و"راين مانجمنت" (Rain Management).



وحذرت الدول الثلاث - في البيان الذي أذاعته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم - صناع تكنولوجيا سلسلة السجلات (بلوك تشين) بشأن استهدافات وصفتها بـ "الخبيثة" لمجموعة "قراصنة التشفير" الكوريين الشماليين، معتبرة أن "البرنامج السيبراني لكوريا الشمالية؛ تهديد كبير لسلامة النظام المالي الدولي واستقراره".