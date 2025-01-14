سلطات التحقيق الروسية تحدد 27 شخصًا على قائمة الاتهامات بقضية هجوم كروكوس الإرهابي

أ ش أ

حددت سلطات التحقيق الروسية، 27 شخصًا على قائمة الاتهامات بشأن الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" بضواحي موسكو الذي وقع مارس من العام الماضي، وأسفر عن مقتل 146 شخصًا.



وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين - في تصريح لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"، اليوم الثلاثاء إن الهجوم الإرهابي على مبنى قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي هول، العام الماضي، كان "أخطر حادثة وأكثرها مأساوية".



ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" - في 22 مارس 2024 - حيث اقتحم رجال يرتدون ملابس "مموهة" المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق.