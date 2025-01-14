اليوم السابع
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رئيس وزراء فرنسا مستعد للتفاوض على نظام التقاعد لتجنب انهيار الحكومة

الثلاثاء، 14 يناير 2025 10:00 م
رئيس وزراء فرنسا مستعد للتفاوض على نظام التقاعد لتجنب انهيار الحكومة فرانسوا بايرو
أحمد علوى

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الثلاثاء، فتح الباب لإعادة التفاوض بشأن إصلاح نظام التقاعد، في محاولة لكسب المشرعين اليساريين الذين يحتاجهم لتمرير ميزانية 2025.

واعترف بايرو، خلال خطاب أمام الجمعية العامة، بحجم الاضطرابات السياسية في فرنسا، التي تهدد استمرار حكومته، وسط ضغوطات أقصى اليمين وأقصى اليسار حول مسألة التقاعد.

وأوضح بايرو عزمه إعادة النظر في إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، معلناً عن خطط لعقد مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين، إلى جانب تكليف محكمة الحسابات بإعداد تقرير سريع لتقييم الوضع الحالي.

وقال بايرو إن "مسؤولية تدهور المالية العامة في فرنسا كانت مشتركة بين العديد من الحكومات السابقة"، لكنه حذر من أن "حجم الديون المتنامية في فرنسا يمثل تهديداً للأجيال القادمة".







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فرنسا

رئيس وزراء فرنسا

فرانسوا بايرو






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