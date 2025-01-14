رئيس كتيبة الإطفاء بكاليفورنيا: الرياح قوية وأى شرارة ستتحول إلى حريق

ماجد تمراز

قال ديفيد أكونا، رئيس كتيبة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن هناك رياح قوية هبت اليوم، كما توقعت الأرصاد الجوية، مشيرا إلى أن هذه الأجواء الجوية المتطرفة تحدث الآن، وهناك الكثير من القلق.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "نرى هبات كبيرة من الرياح بقوة 70 و80 ميل في الساعة، وهو ما يؤثر على أي شرارة واحدة، وسيكون لها تأثير مدمر، وستندلع على إثرها حرائق كبيرة نتيجة الرياح القوية".

وتابع: "نحاول أن نبني خطوط لاحتواء الحرائق، ونبرد الأماكن، حتى لا يكون هناك شرارات أخرى تتسبب في اندلاع حرائق، ونحاول أن نستعيد الموقف خاصة في ظل ضعف الرطوبة وعدم وجود بخار ماء يساعدنا، ونحاول أن نحارب النار".

وقال: "من الممكن أن نقول أن التغير المناخي أحد الأسباب في الحريق، وهذه الرياح تأتي كل عام، وربما كانت تحدث بهذا القدر الكبير، وتصل قوتها لـ 60 ميل في الساعة، ولكن ما أشعل هذه النيران ربما هو قيد التحقيق الآن".

وأضاف: "لا نعرف إن كانت من صنع الإنسان، وعلينا دائما أن نوفر للشعب المعلومات الدقيقة الموجودة بشأن الحرائق في كاليفورنيا، وهذه الحرائق ليست غريبة، وإنما هي حرائق طبيعية تحدث دائما، ونحن نستخدم التكنولوجيا للسيطرة على النيران".

وتابع: "هناك صورا قديمة يتم تداولها من أجل توجيه النقد إلينا، ولكننا حريصين على إيصال معلومات صحيحة إلى الشعب وبشكل سريع، وسأكون صريحا، كان هناك شائعة لسبب ما أن هناك عربة إطفاء ستأتي إلينا في مرحلة اختبار، والحقيقة أن هناك استثناء في استجابة عربات الإطفاء من خارج كاليفورنيا، لأنهم يشعرون أنها ليست ذات جدوى".