حى السيدة زينب يشن حملة لضبط الأسعار بالأسواق والمخابز

كتب سيد الخلفاوى

شنت الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب حملة برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس الحى، حملة مكبرة لمتابعة الشروط الصحية، بالأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، والمواجهة الحازمة لجشع بعض التجار ، تحقيقًا لمصلحة المواطن.

ومر الدكتور مهران عبداللطيف، رئيس حى السيدة، علي الاسواق المتواجده بحي السيدة زينب و شملت المحال التجارية والمخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية ، وذلك لضبط المنظومة السلعية والسعرية.



و تمكنت الحملة من ضبط مخالفات عديدة، منها ما يخص المخابز البلدية لمتابعه المواصفات والأوزان، بالإضافة إلى السلع التموينية المدعمة التى تم ضبطها، والسلع التى نتج عنها تحرير عدة مخالفات لسلع منتهية الصلاحية وغلق عدد من المحلات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

جاء ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة و أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين ومراقبة الأسعار، للتأكد من سلامة المعروض ومطابقته، وبحضور الأجهزة التنفيذية بالحى من الإشغالات والمتابعة الميدانية ومشرفى المربعات بالإشتراك مع إدارة التموين والصحة والطب البيطري وشرطة المرافق.

