جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة المتهم بقتل طالب بالشرقية بالمؤبد

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، وبإجماع آراء أعضائها، بتأييد حكم أول درجة بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل طالب بسلاح أبيض بدائرة قسم فاقوس.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى على طلبه ووليد محمد مهدى وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامى سمير وأحمد البنا.

تعود أحداث القضية رقم 507 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة فاقوس، والمقيدة برقم 495 لسنة 2024 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أيمن ص ع ع" 19 عاما، عامل خردة، وشقيقه، مقيم بدائرة قسم فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل المجنى عليه "حسن السيد حسن على إبراهيم" بسبب خلافات سابقة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين قتلا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحا أبيض (سكين) وما أن ظفرا به حتى كال له المتهم الأول ضريه استقرت بمنتصف صدره قاصدا قتله لخلافات سابقه فيما بينهما، فأحدثا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة للشد من أزرة حاملا سلاح أبيض (سكين) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.