تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة لعام 2025.. صور

رسالة أبوظبى -أحمد مصطفى

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة أن دولة الإمارات ماضية فى التزامها الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة والإسهام فى تمكين المجتمعات حول العالم بالاعتماد على الابتكار، مسترشدةً بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فى دفع التقدم وتعزيز العمل الإنسانى على نطاق عالمي.. منوهًا بالدور المحورى الذى تؤديه "جائزة زايد للاستدامة" فى تحفيز الحلول والابتكارات التى تعالج التحديات الاجتماعية والبيئية الملحّة فى سبيل بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.



جاء ذلك خلال تكريمه للفائزين بـ "جائزة زايد للاستدامة" لعام 2025 فى حفل توزيع الجوائز الذى أقيم اليوم ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبى للاستدامة" بحضور 11 رئيس دولة بجانب الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال..حيث هنأ الفائزين وأشاد بإنجازاتهم فى مجال الاستدامة، مشجعًا إياهم على مواصلة العمل والجهد لرفد العمل الدولى فى هذا المجال بالمزيد من الرؤى والأفكار الخلاقة. من جانبه أشاد معالى الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مدير عام "جائزة زايد للاستدامة"، بجهود الفائزين لتقديم حلول مبتكرة ومرنة لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا فى العالم.



وقال بهذه المناسبة: “ تواصل جائزة زايد للاستدامة التزامها بالمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمجتمعات، وذلك تماشيًا مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ونفخر اليوم بتكريم مجموعة ملهمة من المؤسسات والمدارس الثانوية التى تسهم بشكل فاعل فى دفع جهود التقدم نحو مستقبل أكثر ازدهارًا”.. مشيرًا إلى أن حلول الفائزين لهذا العام تستند إلى التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعى، وتتميز بكفاءتها فى تعزيز المرونة المناخية وقدرتها على تحقيق تأثير قابل للتوسع على نطاق عالمي.



وأضاف أن الحلول المبتكرة التى قدمها الفائزون هذا العام تجسد المكتسبات التى يمكن تحقيقها من خلال الابتكار وعلى رأسها تسريع التنمية المستدامة ودعم النمو الاجتماعى والاقتصادي. فيما قال أولافور راغنار غريمسون، رئيس لجنة تحكيم جائزة زايد للاستدامة والرئيس الأسبق لجمهورية آيسلندا: " أظهر الفائزون هذا العام مستويات استثنائية من الابتكار فى معالجة التحديات العالمية الحرجة، وقدموا إسهامات ملموسة فى الحد من الأضرار الناجمة عن تغير المناخ وتوفير حلول أكثر استدامة للوصول إلى الرعاية الصحية والطاقة والغذاء والمياه، وخاصة فى المجتمعات التى تحتاج إلى الدعم".



وأضاف: "يمتلك الفائزون القدرات اللازمة على إحداث تأثير إيجابى كبير وقابل للتوسع على نطاق عالمى، ولا شك بأن مساهماتهم سيكون لها أثرًا بالغًا فى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة". وكرمت الجائزة هذا العام 11 مؤسسة ومدرسة ثانوية من أصحاب الحلول المبتكرة من مختلف أنحاء العالم، ما يجسد التزام دولة الإمارات بدعم الابتكارات القابلة للتطبيق على نطاق واسع للتصدى للتحديات العالمية وتمكين المجتمعات من تحقيق الازدهار المستدام. وجرى اختيار الفائزين بالجائزة لعام 2025 من قبل لجنة تحكيم من الخبراء المتخصصين، وذلك ضمن ست فئات تشمل الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخى والمدارس الثانوية العالمية. وضمن فئة الصحة، فازت شركة "بيرى وينكل تكنولوجيز" من الهند بالجائزة عن جهازها المحمول المدعوم بالذكاء الاصطناعى لفحص سرطان عنق الرحم ويعمل الجهاز دون الحاجة إلى الكهرباء، ما يجعله مثاليًا للاستخدام فى المناطق النائية والمجتمعات التى تعانى من نقص الخدمات.



ويوفر الجهاز نتائج الفحوصات فى غضون 30 ثانية، الأمر الذى يعزز الكشف المبكر عن المرض ويحسن صحة المرأة.



وبلغ عدد النساء المستفيدات من الجهاز حتى الآن أكثر من 300 ألف امرأة فى الهند. وفى فئة الغذاء، فازت شركة " نافارم فودز" من نيجيريا بالجائزة عن مجففاتها الغذائية الشمسية الهجينة التى تساعد على تفادى خسائر ما بعد الحصاد وخفض هدر الأغذية وانبعاثات الكربون. وحتى الآن، تم توزيع 80 وحدة تجفيف ضمن 6 ولايات نيجيرية، حيث استفاد منها أكثر من 65 ألف مزارع، فضلًا عن مساهمتها فى خفض انبعاثات الكربون بمقدار 50 ألف طن مترى سنويًا، وتمكين أكثر من 18 ألف شخص من النساء وجيل الشباب من خلال برامج رفع المهارات. وفى فئة الطاقة، فازت شركة "بالكى موتورز" من بنغلاديش بالجائزة عن مركباتها الكهربائية خفيفة الوزن والمصنوعة محليًا بأسعار معقولة، والمصممة خصيصًا للسائقين العاملين على نطاق تجاري.



وتلبى هذه المركبات، التى يبلغ سعرها 4,990 دولارًا أمريكيًا، احتياجات النقل الفريدة فى المنطقة كما تشغّل الشركة شبكة من المحطات العاملة بالطاقة الشمسية لتبديل البطاريات، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 23 ألف شخص. وفازت ضمن فئة المياه.. المؤسسة غير الربحية "سكاى جوس فاونديشن" من أستراليا بالجائزة عن حلها المبتكر (SkyHydrant) لمعالجة المياه، والذى يتميز بكلفته المنخفضة وسهولة استخدامه وقدرته على توفير مياه نظيفة صالحة للشرب لمجتمعات بأكملها.



ويعمل الحل بقوة الجاذبية الأرضية بالاعتماد على مرشحات غشائية منخفضة الضغط لتوفير مياه شرب نظيفة دون الحاجة إلى مواد كيميائية أو مضخات أو مصادر طاقة خارجية.



وقامت الشركة بتركيب 9,000 وحدة مياه فى 74 دولة، مما أسفر عن إنتاج مليار جالون من مياه الشرب الآمنة، استفاد منها أكثر من 3 ملايين شخص. وفى فئة العمل المناخى، فازت المؤسسة غير الربحية "أوبن ماب ديفلوبمنتتنزانيا" من تنزانيا بالجائزة عن حلولها المبتكرة فى إعداد الخرائط، والقائمة على دمج البيانات المستمدة من المجتمع والتقنيات المتقدمة بما فى ذلك الطائرات بدون طيار ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.



وبلغ عدد المستفيدين من حلولها حتى الآن 140 ألف شخص، فضلًا عن خلق 100 فرصة عمل وإتاحة مشاركة أكثر من 1000 شخص من جيل الشباب فى مبادرات تُعنى بالصحة المجتمعية. من جهة أخرى، تقدم جائزة زايد للاستدامة من خلال فئة المدارس الثانوية العالمية فرصًا استثنائية للجيل القادم من قادة الاستدامة الشباب لتمكينهم من قيادة التقدم فى مجتمعاتهم. وحتى عام 2025، أحدث الفائزون بالجائزة ضمن هذه الفئة والبالغ عددهم 56 مدرسة ثانوية تأثيرًا إيجابيًا فى حياة أكثر من 56,599 طالبًا و480,660 شخصًا فى مجتمعاتهم المحلية. وشملت قائمة المدارس الفائزة بالجائزة لعام 2025 ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية كلًا من: مدرسة "سينترو دى استوديوس تكنولوخيكوس ديل مار 7" من المكسيك عن منطقة الأمريكيتين، و"مدرسة سكافيا الإسلامية سينيور الثانوية" من غانا عن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و"مدرسة الأرض السعيدة العالمية" من الإمارات عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و"المدرسة الرئاسية فى طشقند" من أوزبكستان عن منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، و"جاناميترى ملتيبل كامبس" من نيبال عن منطقة جنوب آسيا، و"تى باو راكاى هوتو" من نيوزيلندا عن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. يذكر أن جائزة زايد للاستدامة أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتشجيع الحلول المبتكرة التى تعالج تحديات الاستدامة العالمية بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم تخليدًا لإرث المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيّب الله ثراه”، ورؤيته.



وتكرم الجائزة كل عام المؤسسات والمدارس الثانوية التى تقدم حلولًا مبتكرة تلبى احتياجات كوكبنا الأكثر إلحاحًا، وذلك ضمن فئات الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخى، والمدارس الثانوية العالمية. وخلال مسيرتها الممتدة على مدار 17 عامًا، أحدثت الجائزة عبر حلول الفائزين السابقين بها والبالغ عددهم 117 فائزًا تأثيرًا إيجابيًا فى حياة أكثر من 407 ملايين شخص فى العالم، وألهمت المبتكرين لتوسيع نطاق تأثيرهم وبناء مستقبل مستدام للجميع.





الزميل أحمد مصطفى مع الفائزين بجائزة زايد



الفائزون بجائزة زايد



فعاليات جائزة زايد